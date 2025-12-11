Die Feuerwehr kämpfte mit rund 50 Einsatzkräften gegen einen Brand in der Dresdener Stauffenbergallee. Ein Bewohner wurde mit Brandverletzungen ins Krankenhaus gebracht, zwei weitere evakuiert.

Die Feuerwehr Dresden löscht einen Brand im vierten Stock eines Wohnhauses in der Stauffenbergallee.

Dresden - In einer Wohnung im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Dresdener Stauffenbergallee ist ein Brand ausgebrochen. Angaben der Feuerwehr zufolge waren rund 50 Einsatzkräfte vor Ort.

Der Mieter der Wohnung konnte sich selbst retten und wurde mit Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Hausbewohner wurden von der Feuerwehr evakuiert und blieben unverletzt.

Brandursache bisher noch unklar

Das Feuer war am Mittwochabend aus bisher ungeklärter Ursache ausgebrochen. Die Flammen hatten sich rasch ausgebreitet. Bereits auf der Anfahrt bemerkten die Einsatzkräfte dichten Rauch, der aus nahezu allen Öffnungen der Wohnung auf beiden Gebäudeseiten drang. Mehrere Feuerwehrtrupps rückten unter Atemschutz vor, um Menschen zu evakuieren und den Brand zu bekämpfen. Zusätzlich brachte die Feuerwehr eine Drehleiter in Stellung.

Durch einen gezielten Löschangriff gelang es, ein Übergreifen des Feuers auf weitere Wohnungen zu verhindern. Der Brand ist mittlerweile gelöscht. Nachlöscharbeiten und Belüftungsmaßnahmen dauern an, Teile der Fassade werden geöffnet, um versteckte Brandnester auszuschließen.

Die vierte und fünfte Etage sind wegen starker Rußverschmutzung vorerst unbewohnbar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Während des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen in der Stauffenbergallee, vor allem am Waldschlösschentunnel.