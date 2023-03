Zwickau - Bei einem Wohnungsbrand in Zwickau ist der Bewohner schwer verletzt worden. Dem 29-Jährigen sei es zwar gelungen, das Feuer selbst zu löschen. Er habe dabei jedoch eine Rauchgasvergiftung erlitten und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei in Zwickau am Samstag mitteilte. Das Feuer in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Neuplanitz war aus noch ungeklärter Ursache am Freitag ausgebrochen. Die Wohnung sei so stark verrußt, dass sie nicht mehr bewohnbar sei, hieß es. Weitere Wohnungen seien jedoch nicht betroffen. Der Sachschaden bewegt sich laut Polizei nach ersten Erkenntnissen in einem „mittleren fünfstelligen Bereich“.