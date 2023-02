Wohnungsbrand in Plattenbau: Mieter bleiben unverletzt

Dresden - Ein Wohnungsbrand in einem Dresdner Plattenbau ist in der Nacht zum Samstag für die Mieter glimpflich ausgegangen. Sie konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, teilte die Feuerwehr mit. Als die Kameraden eintrafen, drangen bereits Flammen und dichter Rauch aus einem Fenster. Deshalb habe man die Alarmstufe erhöht und weitere Feuerwehrleute angefordert, hieß es. Zwei Trupps unter Atemschutz brachten das Feuer unter Kontrolle, ein Ausbreiten auf andere Wohnungen konnte verhindert werden. Die Ursache des Brandes steht noch nicht fest. Die Feuerwehr war mit 40 Leuten im Einsatz.