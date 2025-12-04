Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hannover ermittelt die Polizei zur Ursache. Ein Mensch wird schwer verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 150.000 Euro.

Eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses war in Hainholz in Brand geraten. Dabei wurde eine Person schwer verletzt. (Symbolbild)

Hannover - Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Hannover ist eine Person schwer verletzt worden. Die Wohnung im Stadtteil Hainholz habe beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand gestanden, berichtete die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte suchten den Angaben zufolge die Räume der Wohnung im vierten Obergeschoss unter Atemschutz ab. Dabei sei eine schwer verletzte Person gerettet worden, hieß es. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Brand konnte schnell gelöscht und eine Ausbreitung auf weitere Wohnungen verhindert werden.

Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Der Sachschaden liegt bei rund 150.000 Euro. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit etwa 45 Kräften im Einsatz.