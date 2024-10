Ein Kabelschacht in der Küche fängt plötzlich Feuer - die Bewohner des Hauses müssen sich in Sicherheit bringen. Was ist passiert?

Görlitz - Eine Wohnung in der Görlitzer Südstadt ist am Abend in Brand geraten. In der Küche der Wohnung, die sich im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses befindet, hat ein Kabelschacht Feuer gefangen, teilte die Polizei mit. Die genaue Brandursache sei jedoch bislang unbekannt. Alle Bewohner des Hauses hätten ihre Wohnung selbstständig verlassen, niemand sei in dem Geschehen verletzt worden.

Die Feuerwehr habe die Flammen zwar schnell gelöscht, die betroffene Wohnung sei dennoch nach dem Brand unbenutzbar, hieß es weiter. Alle anderen Mieter des Hauses seien wieder zurück in ihre Wohnung gekehrt. Zur Brandursache werde heute ermittelt, teilte die Polizei weiter mit.