Berlin - Bei einem Wohnungsbrand in Friedrichshain hat die Berliner Feuerwehr am Abend mehrere Menschen in Sicherheit gebracht. Das Feuer war in einer Wohnung im zweiten Stock eines zwölfgeschossigen Hauses in der Straße der Pariser Kommune ausgebrochen, wie ein Sprecher sagte. Die Feuerwehrleute holten den Bewohner aus den Räumen, aus denen starker Rauch drang. Weitere Menschen wurden ebenfalls aus dem verrauchten Haus in Sicherheit gebracht, wegen des Rauches schützte die Feuerwehr sie mit sogenannten Fluchthauben über dem Kopf. Die Flammen wurden schnell unter Kontrolle gebracht. Die Feuerwehr war mit 70 Leuten im Einsatz.