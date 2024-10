Zwei Menschen werden bei einem Wohnungsbrand in Bernburg verletzt. Nun steht der Verdacht auf Brandstiftung im Raum.

Wohnungsbrand in Bernburg - Ermittlungen wegen Brandstiftung

Ein Wohnungsbrand in Bernburg führte dazu, dass zwei Menschen ins Krankenhaus gebracht wurden. (Symbolbild)

Bernburg - Ein Wohnungsbrand in Bernburg im Salzlandkreis hat in der Nacht einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, wurden zwei Bewohner leicht verletzt und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht. Die übrigen Anwohner konnten sich bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte in Sicherheit bringen.

Die genaue Ursache des Feuers ist noch unklar, jedoch hat die Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts auf Brandstiftung eingeleitet und sucht nach Zeugen. Den Angaben zufolge sind die Wohnungen im zweiten Obergeschoss zunächst nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.