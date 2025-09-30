Berlin - Nach einem Wohnungsbrand in Berlin-Kreuzberg ist der 81-jährige Bewohner gestorben. Wegen Brandgeruchs wurde die Feuerwehr am Montagvormittag in die Urbanstraße alarmiert, wie die Polizei mitteilte. Feuerwehrleute löschten den Brand im Wohnzimmer der Wohnung und fanden dort auch den leblosen Mieter. Der Mann wurde wiederbelebt und mit Brandverletzungen und einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Trotz einer Notoperation starb er am Abend.