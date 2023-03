Halle - In Halle ist eine Wohnung einer vierköpfigen Familie nach einem Brand vorläufig nicht mehr bewohnbar. Am Freitagabend brach aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer in der Wohnung im siebten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses aus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Familie war zu dem Zeitpunkt nicht zuhause. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell bekämpfen. Durch die starke Rauchentwicklung im Treppenhaus wurden drei Bewohner des Hauses wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung behandelt, zwei von ihnen vor Ort, einer wurde ins Krankenhaus gebracht. Die vierköpfige Familie kommt laut Polizei vorerst bei Bekannten unter. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.