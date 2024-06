Mit der Schaffung von Wohnungen und dem Fachkräftemangel in Kitas beschäftigen sich am Montag die Landtagsabgeordneten in Hannover. Über das Vorgehen bei diesen zentralen Themen gibt es Streit.

Hannover - Eine erleichterte Schaffung von Wohnraum und Reaktionen auf den Fachkräftemangel in Kitas sind am Montag (13.30 Uhr) Themen im Landtag von Hannover. In beiden Fällen stehen abschließende Beratungen zu Gesetzesentwürfen auf dem Programm. Bezahlbarer und ausreichender Wohnraum für alle bleibe angesichts steigender Baukosten und immer teurer werdender Mieten von zentraler Bedeutung, sagte der Vorsitzende der Grünen-Landtagsfraktion, Detlev Schulz-Hendel, vorab. Allein in Niedersachsen fehlen ihm zufolge bis 2040 rund 147 000 Geschosswohnungen.

Mit Blick auf das neue Kita-Gesetz gibt es vor der Landtagsdebatte Kritik von der oppositionellen CDU. Die Ergebnisse zahlreicher Anhörungen finden sich nach Ansicht der CDU-Landtagsfraktion nicht im Entwurf. „Dieses Vorgehen empfinden wir als inakzeptabel und respektlos gegenüber den Experten, die täglich mit den Herausforderungen im Kita-Bereich konfrontiert sind“, sagte der bildungspolitischen Sprecher Christian Fühner. Als Reaktion auf den Fachkräftemangel will die Landesregierung mit dem Gesetz unter anderem die personellen Mindeststandards in den Kitas befristet flexibilisieren.