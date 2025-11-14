Feuerwehr misst, Polizei rätselt: Nach mysteriösen Atemproblemen kommen zwei Menschen ins Krankenhaus. Was steckt hinter dem Einsatz in der Innenstadt von Sondershausen?

Sondershausen - In der Innenstadt von Sondershausen sind nach Atemwegsproblemen bei drei Menschen mehrere Wohnungen evakuiert worden. Die Betreffenden hätten sich in der Nähe eines Wohn- und Geschäftshauses aufgehalten, zwei von ihnen kamen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. In der Folge mussten 17 Bewohner ihre Wohnungen verlassen.

Die Feuerwehr machte vor Ort Messungen. Bislang blieb unklar, was die Atemwegsprobleme verursacht hat. Gegen Mittag hätten die Bewohner wieder in das Gebäude zurückkehren können. Im Einsatz waren Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst.