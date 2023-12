Berlin - Ein Balkon im Ortsteil Gropiusstadt in Berlin-Neukölln hat am Freitagabend in Vollbrand gestanden. Es brannten mehrere Einrichtungsgegenstände auf dem Balkon einer Erdgeschosswohnung eines Hochhauses im Walter-May-Weg, wie die Berliner Feuerwehr am Samstag mitteilte. Die Fenster der Wohnung seien wegen der Hitze zersprungen. Die Feuerwehr rückte am Abend mit rund 50 Kräften an und löschte die Flammen.

Sämtliche Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses brachten sich demnach entweder selbst in Sicherheit oder wurden von den Einsatzkräften über das Treppenhaus gerettet. Verletzte gab es einem Sprecher zufolge nicht. Die Wohnung im Erdgeschoss sei aufgrund der starken Verrauchung und der zerstörten Fenster zunächst unbewohnbar. Die Polizei konnte bislang nichts zu dem Vorfall sagen. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet.