Wohnung des Geiselnehmers in Buxtehude durchsucht

Buxtehude - Bereits während der Geiselnahme am Hamburger Flughafen hat die Polizei in Buxtehude die Wohnung des Täters durchsucht. „Wir haben Beweismittel sichergestellt“, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Stade am Sonntag. Darüber hatte zunächst die „Hamburger Morgenpost“ berichtet. Der bewaffnete Mann hatte seine vierjährige Tochter mehr als 18 Stunden lang im Auto auf dem Vorfeld des Airports festgehalten. Der 35-Jährige ließ sich schließlich festnehmen, ohne Widerstand zu leisten, wie die Polizei mitteilte.