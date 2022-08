Wohnmobil fängt Feuer und setzt angrenzende Häuser in Brand

Nienburg - In Warmsen (Landkreis Nienburg/Weser) hat in der Nacht zum Montag ein Wohnmobil gebrannt - zwei angrenzende Häuser fingen ebenfalls Feuer. Das Fahrzeug stand zwischen den beiden Einfamilienhäusern auf seinem Stellplatz, wie die Polizei Nienburg am Montagmorgen mitteilte. Die Bewohner konnten den Angaben nach die Gebäude noch rechtzeitig verlassen. Die Löscharbeiten dauerten an. Der Sachschaden wurde auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.