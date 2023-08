Görsbach - Ein Wohnhaus hat in Görsbach (Landkreis Nordhausen) gebrannt. Dabei entstand ein Schaden von schätzungsweise rund 100.000 Euro, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach wurde die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag alarmiert. Sie löschte das Feuer, verletzt worden sei niemand. Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer aus, nachdem eine Heizanlage in Betrieb genommen wurde. Zuvor sollen daran Wartungsarbeiten vorgenommen worden sein. Die genaue Brandursache ist bislang unklar und wird laut Polizei noch ermittelt.