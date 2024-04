Wohnhaus in Zwickau nach Brand nicht mehr bewohnbar

Zwickau - Am Mittwochmorgen hat ein Mehrfamilienhaus in Zwickau gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Stadt und die Polizei mitteilten. Das Feuer war den Angaben zufolge nach Mitternacht am frühen Mittwochmorgen entdeckt worden. Als die Rettungskräfte eintrafen, hätten die Flammen bereits aus der betroffenen Wohnung geschlagen, hieß es. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Haus ist laut Polizei derzeit nicht mehr bewohnbar.

Fünf Bewohner wurden demnach durch die Rettungskräfte in Sicherheit gebracht. Auch aus dem Nachbareingang mussten sieben weitere Bewohner vorübergehend ins Freie gebracht und von Einsatzkräften betreut werden. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung wurde zeitweise vermisst. Deshalb war nach ihr von den Einsatzkräften unter anderem auch mit einer Drohne intensiv gesucht worden. Sie meldete sich jedoch am Morgen bei der Polizei.