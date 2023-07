Wohnhaus in Waltershausen steht in Flammen

Waltershausen - Der Dachstuhl und die erste Etage eines Wohnhauses in Waltershausen (Landkreis Gotha) steht seit Montagmorgen in Vollbrand. Wie die Landeseinsatzzentrale Thüringen am Montag mitteilte, konnten die drei Bewohner das Gebäude unverletzt verlassen. Die Feuerwehr löscht seit etwa 3.00 Uhr morgens die Flammen, berichtete die Polizei. Der Einsatz dauere noch an. Die Beamten schätzen den Sachschaden bisher auf 200.000 bis 250.000 Euro.