Mitten in der Nacht stehen 29 Menschen plötzlich im Freien. Ein Bus wird zur Rettung – doch die Ursache des Brandes bleibt rätselhaft.

Bremerhaven - Ein Mehrfamilienhaus in Bremerhaven ist in Brand geraten. 29 Bewohner konnte das Gebäude rechtzeitig verlassen und mussten bei Kälte auf der Straße ausharren, wie die Feuerwehr mitteilte. Sie fanden schließlich Schutz in einem extra angeforderten Bus.

Als die Feuerwehr am frühen Morgen eintraf, schlugen schon Flammen und dichter schwarzer Rauch aus einer Zufahrt zum Hinterhof. Das Feuer breitete sich bis in die Zwischendecken des ersten Stockwerks aus. Die Einsatzkräfte brachten die Flammen unter Kontrolle und löschten Glutnester. Warum das Feuer ausbrach und wie hoch der Schaden ist, war zunächst unklar.