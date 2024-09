Eine Wohnung in einem Hochhaus in Halle-Neustadt hat gebrannt. Ein Mann wird tot aufgefunden.

In einem Hochhaus in Halle-Neustadt brennt es. Ein Mann wird tot aufgefunden. (Symbolbild)

Halle (Saale) - In einem zehngeschossigen Wohnhaus in Halle-Neustadt hat es gebrannt - es gibt einen Toten. Rettungskräfte fanden den toten Mann im Alter von etwa 40 bis 50 Jahren vor dem Haus, wie die Polizei mitteilte. Wie der Mann zu Tode kam, ob er möglicherweise aus der brennenden Wohnung in die Tiefe gesprungen war, konnten die Beamten noch nicht sagen. Das Feuer in der zehnten Etage war den Angaben zufolge aus noch unbekannter Ursache am Morgen ausgebrochen.

Weitere Menschen wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt. Die Bewohner hätten sich selbst in Sicherheit gebracht, hieß es bei der Feuerwehr. Sie konnten in ihre Wohnungen zurück, nachdem das Feuer gelöscht war. Zuvor hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet.