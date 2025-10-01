Knapp 840 Euro Warmmiete in München - 370 Euro in Magdeburg: Die Unterschiede bei den Wohnkosten für Studierende in Deutschland sind groß.

Magdeburg/Berlin - Im bundesweiten Vergleich können Studentinnen und Studenten in Magdeburg preisgünstig wohnen. Für eine 30-Quadratmeter-Musterwohnung werden hier 374 Euro fällig, weniger sind es nur in Bochum (368 Euro) und Chemnitz (296 Euro), wie aus dem Studentenwohnreport 2025 des Finanzdienstleisters MLP und des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) weiter hervorgeht. Die Spanne für die 30-Quadratmeter-Wohnung reicht bis locker zum Doppelten: 837 Euro Warmmiete sind es demnach in München, 734 Euro in Frankfurt. Verglichen wurden 38 Hochschulstandorte in Deutschland.

In Magdeburg kann man unter anderem an der Otto-von-Guericke-Universität und an der Hochschule Magdeburg-Stendal studieren.