Kirchheim/Teck - Die wohl älteste Frau in Deutschland ist im Alter von 114 Jahren in Baden-Württemberg gestorben. Das bestätigte ihr Enkel der Deutschen Presse-Agentur. Seine Großmutter Charlotte Kretschmann sei am Dienstagabend friedlich in ihrem Seniorenheim in Kirchheim unter Teck südöstlich von Stuttgart eingeschlafen, sagte er. Kretschmann wurde am 3. Dezember 1909 in Breslau geboren - 17 Jahre, bevor Queen Elizabeth II zur Welt kam, und 5 Jahre vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Zuvor hatten die „Stuttgarter Nachrichten“ und die „Stuttgarter Zeitung“ berichtet.

Aus ihrem hohen Alter machte sie sich allerdings nicht viel: „Ich hab mir das ja nicht ausgesucht. Ich kann da nichts für“, sagte sie vor einem Jahr. „Jeder Mensch kann den nächsten Tag erleben, da muss er selbst gar nichts für tun.“ Und auch Gedanken an den Tod hatte sie nach eigener Aussage keine: „Das bringt ja nichts, irgendwann kommt es einfach, und ich kann am wenigsten etwas dafür“, sagte Kretschmann der dpa.

Bekanntheit als Social Media-Star

Bekannt wurde sie, die bis vor wenigen Jahren noch alleine wohnte und mit Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann nicht verwandt ist, auch als Social Media-Star. Auf der Plattform Instagram teilte sie mit 14.000 Followern Schnappschüsse aus ihrem Leben, sei es vom Shoppen, vom Weihnachtsfest oder dem Ausflug. Der letzte Eintrag zeigt sie mit einem Glas Rotwein. „Was will man mehr ein schönes Glas Wein tolles Essen und die Familie um sich“, ließ sie ihren Enkel dazu texten.