Potsdam - Das Wochenendwetter in Berlin und Brandenburg präsentiert sich voraussichtlich wechselhaft - und nachts frostig. Es wird wolkig mit längeren heiteren Abschnitten, auch die Sonne zeigt sich, wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam mitteilte. Auch Regenschauer und teils stürmische Böen werden vorhergesagt. Nächtlicher Bodenfrost, mancherorts mit Werten deutlich unter dem Gefrierpunkt, kündet von der nahenden kalten Jahreszeit.

Der Freitag bleibt - abgesehen von einigen Schauern - bei bis zu dreizehn Grad überwiegend trocken. In der Nacht bilden sich in stellenweise Nebelfelder, die Temperaturen sinken auf bis minus ein Grad. In der Niederlausitz können in Tallagen in Bodennähe sogar minus fünf Grad erreicht werden.

Der Samstag startet der Prognose zufolge mit viel Sonnenschein. Ab dem Mittag bilden sich einzelne Quellwolken, doch es bleibt bei bis 15 Grad weitgehend trocken. In der Nacht zum Sonntag wird die Bewölkung dichter und gegen Sonntagmorgen regnet es. Auch Gewitter sind möglich. Der schauerartige Regen zieht dann ostwärts ab und die Bewölkung lockert bei bis zu 14 Grad wieder auf. Es weht ein mäßiger bis frischer Wind mit teils stürmischen Böen. Am Abend schwächt sich der Wind ab.