Hannover - Das seit Tagen anhaltende trockene Frühlingswetter soll am Sonntag vielerorts in Niedersachsen und Bremen vorerst vorbei sein. Vorher wird es laut Meteorologen aber noch einmal frühlingshaft warm. „Samstag wird definitiv der schönste Tag“, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Hamburg. Bei viel Sonnenschein sollen die Temperaturen dann auf Höchstwerte zwischen 15 und 19 Grad an der Küste, auf bis zu 21 Grad im Wendland und bis zu 23 Grad in der Grafschaft Bentheim steigen.

In der Nacht zum Sonntag sollen sich laut der Vorhersage dann Wolken verdichten und erste Regenschauer aufkommen. Ein Tiefausläufer überquere dann Niedersachsen von Südwesten nach Nordosten und bringe Regen voraussichtlich in alle Landesteile, sagt die DWD-Meteorologin. „Da kriegt eigentlich jeder was von ab.“ Allerdings werden es wohl nur wenige Liter pro Quadratmeter sein. „Es reicht nicht, um die Trockenheit komplett zu beseitigen“, sagt die Meteorologin.

Wie das Wetter in der Karwoche wird

Die Temperaturhöchstwerte fallen Sonntag dann etwas niedriger aus als zuvor. Das Thermometer erreicht der Vorhersage zufolge in Ostfriesland maximal 17 Grad und im Braunschweiger Raum bis zu 20 Grad.

Zu Beginn der Karwoche bleibt es laut dem Wetterdienst frühlingshaft mild. Allerdings sollen sich dann Wolken häufiger blicken lassen. „Es wird ein bisschen unbeständiger“, sagt die Meteorologin. Auch weiterer Regen soll dann fallen - wo und wie viel genau - da seien sich die Wettervorhersagemodelle noch unsicher, hieß es.