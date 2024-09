In knapp zwei Wochen ist es wieder so weit: Künstlerinnen und Künstler in ganz Thüringen geben einen Einblick in ihr Schaffen.

An vielen Orten über ganz Thüringen verteilt öffnen Künstlerinnen und Künstler am 21. und 22. September ihre Werkstätten für Interessierte. (Illustration)

Erfurt/Weimar - Wer sich einen Eindruck von der Thüringer Künstlerinnen- und Künstlerszene machen möchte, hat dazu bald eine gute Gelegenheit. Am 21. und 22. September öffnen Kunstschaffende ihre Ateliers für Interessierte, wie der Verband Bildender Künstler Thüringen mitteilte. Geboten werden ein Einblick in die Arbeitsbedingungen und Gespräche mit Malerinnen, Bildhauern und vielen anderen Vertretern verschiedener Kunstgattungen. Allein in Weimar nehmen einer Übersicht nach rund 30 Künstlerinnen und Künstler teil, in Erfurt 15. Aber auch in vielen anderen Städten und kleineren Gemeinden sollen Werkstätten und Studios öffnen. In einem Infoblatt listet der Verband mehr als 50 Orte. Die Zahlen können sich aber noch ändern.