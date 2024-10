Durch das Zusammenspiel von Hoch- und Tiefdruck bleibt es am Wochenende weiterhin mild. Zähe Nebelfelder trüben zunächst die Aussichten, doch die Sonne kämpft sich gelegentlich hervor.

Das Wetter in Sachsen-Anhalt startet neblig und bleibt über das Wochenende wechselhaft. (Archivbild)

Magdeburg - Das Wochenende in Sachsen-Anhalt wird freundlich, bei weiterhin milden Temperaturen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt jedoch besonders am Morgen und in der Nacht örtlich vor dichten Nebelfeldern mit Sichtweiten unter 150 Metern.

Heute werden Werte von etwa 20 Grad erreicht. Nach der Auflösung der Nebel- und Hochnebelfeldern wird es sonnig und der Herbst zeigt sich von seiner besten Seite. In der Nacht zum Sonntag bildet sich dann wieder gebietsweise Nebel und die Temperaturen sinken bis auf 6 Grad.

Am Sonntag verschwindet die Sonne vom Vortag hinter Wolkenfeldern, es soll laut DWD bei bis zu 18 Grad jedoch trocken bleiben. Auch zum Start in die neue Woche ändern sich die Aussichten im Vergleich zum Wochenende kaum - es bleibt weiterhin wechselhaft, aber mild.