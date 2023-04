Potsdam - Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich am Montag auf Wolken und etwas Regen einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte, gibt es nur in Richtung Prignitz Auflockerungen. Regen fällt vor allem im Osten und Süden Brandenburgs sowie in Berlin bei 10 bis 13 Grad.

Bewölkt und gebietsweise regnerisch geht die Nacht zu Dienstag weiter. Die Temperaturen sinken auf 5 bis 3 Grad. Auch tagsüber bleibt es regnerisch - nur im Norden von Brandenburg lockert es auf. Abends ziehen sich die Wolken in beiden Ländern zurück. Die Temperaturen steigen am Dienstag auf 12 bis 15 Grad.

In der Nacht zu Mittwoch stehen nur wenige Wolken am Himmel. Regnen soll es laut DWD bei 5 bis 1 Grad nicht. Allerdings rechnet der Wetterdienst örtlich mit leichtem Frost. Sonne und Wolken prägen das Wetter am Mittwoch. Gebietsweise kommt es zu Schauern und Gewittern bei 10 bis 13 Grad. Mittags wehen lokal Windböen, abends klingt der Wind ab.