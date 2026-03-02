Bundestrainer Nagelsmann spricht Klartext: Brajan Gruda soll mehr Tore liefern, Ridle Baku und Benjamin Henrichs müssen zulegen. Welcher Leipziger hat noch Chancen auf die WM?

Leipzig - Bundestrainer Julian Nagelsmann hat von den WM-Kandidaten von RB Leipzig eine teilweise deutliche Leistungssteigerung für eine Nominierung gefordert. In einem Interview mit dem „Kicker“ sprach der 38-Jährige über den lange verletzten Benjamin Henrichs, seinen direkten Rechtsverteidiger-Konkurrenten Ridle Baku, Brighton-Leihgabe Brajan Gruda und den derzeit verletzten Assan Ouédraogo. Nur der wohl gesetzte RB-Kapitän David Raum kam nicht zur Sprache.

Seit seiner Rückkehr nach Deutschland ist Gruda mehr im Blickfeld des Bundestrainers. „Am Ende geht es darum, dass mehr Tore und Vorlagen bei ihm herauskommen. Noch ist das für seine Qualität zu wenig“, sagte Nagelsmann. In bisher vier Bundesliga-Einsätzen verbuchte Gruda ein Tor und eine Vorlage.

Vagnoman vor Henrichs und Baku

Außerdem wünscht sich Nagelsmann offenbar eine mentale Weiterentwicklung des Mittelfeldspielers. Gruda war bereits vor der EM 2024 mit im Vorbereitungscamp des DFB, wurde letztlich nicht nominiert. „Er bringt viel mit, aber ich glaube, er hatte damals noch gar nicht so richtig begriffen, dass es für ihn die Chance gab, bei einer Heim-EM dabei zu sein“, sagte der frühere RB-Coach.

Gleich zwei WM-Kandidaten hat Leipzig auf der rechten Abwehrseite. Doch hier sieht Nagelsmann einen Stuttgarter vorn. „Da sind jetzt nicht alle top im Flow in der Liga. Benni Henrichs braucht noch ein bisschen nach der schweren Verletzung, zudem spielt er auch nicht regelmäßig. Ridle Baku ist noch nicht ganz auf dem Leistungsniveau der Hinrunde“, sagte Nagelsmann. Josha Vagnoman sei körperlich gut drauf und einer, der „fast immer spielt beim VfB und das auch ordentlich macht.“

Wohl keine Chance für Ouédraogo

Noch zurückhaltender äußerte sich Nagelsmann zu den Kader-Chancen von Ouédraogo. Der 19-Jährige sei ein sehr guter Spieler und feiner Mensch. „Er hatte jetzt schon viele Verletzungen, viele muskuläre Themen, da muss man abwarten“, meinte Nagelsmann. „Ob es jetzt zur WM etwas wird, ist offen, weil er wieder eine längere Zeit ausfällt.“

Auf jeden Fall sei Ouédraogo ein Spieler für die Zukunft des DFB. Momentan fällt der Mittelfeldspieler mit einer Knieverletzung bis Ende März aus, verpasst somit die letzten beiden Länderspiele vor der vorläufigen Kader-Nominierung.