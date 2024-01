Altenberg - Weltcup-Spitzenreiter Max Langenhan hat bei der Rodel-Weltmeisterschaft in Altenberg die Silbermedaille gewonnen. Der 24-Jährige aus Thüringen war am Freitag im Sprint der besten 15 Rennrodler 0,070 Sekunden langsamer als der Österreicher David Gleirscher. Dritter in dem Regenrennen wurde der Lette Kristers Aparjods.

Der dreimalige Olympiasieger Felix Loch verpasste das Podest als Vierter knapp. Der 34-Jährige hatte im Vorjahr in Oberhof den Sprint-Titel gewonnen. David Nößler und Timon Grancagnolo beendete das Rennen auf den Plätzen 14 und 15.