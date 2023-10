Magdeburg - Nach einem jahrelangen Rückgang der Zahl der Studienanfänger rechnet Wissenschaftsminister Armin Willingmann zum neuen Wintersemester wieder mit einem Plus. „Auch wenn wegen der teilweise noch laufenden Einschreibungen noch keine absoluten Zahlen vorliegen, stimmt mich die Rückmeldung unserer sieben staatlichen Hochschulen durchaus optimistisch“, erklärte der SPD-Politiker am Mittwoch in Magdeburg. „Fast alle berichten von steigendem Interesse an ihren Studiengängen sowie mehr Bewerberinnen und Bewerbern.“

Die Zahl der Studienanfänger war den Angaben zufolge in den vergangenen vier Jahren stetig gesunken von mehr als 9700 im Jahr 2018 auf knapp 7600 im Jahr 2022. An den sieben staatlichen Hochschulen Sachsen-Anhalts waren 2022 knapp 52.400 Studierende immatrikuliert, wie das Wissenschaftsministerium weiter mitteilte.

Mehrere Hochschulen starten nun mit neuen Angeboten: Die Otto-von-Guericke-Universität etwa beginnt einen englischsprachigen Master-Studiengang „Advanced Semiconductor Nanotechnologies“ mit 10 bis 15 Studierenden, die Hochschule Magdeburg-Stendal offeriert zwei neue Wahlmodule zur Halbleitertechnologie. Damit reagieren die Hochschulen auf die geplante Ansiedlung des US-Chipkonzerns Intel in Magdeburg.

Zudem gibt es ein neues Studienangebot im Bereich Künstliche Intelligenz, an dem fünf Hochschulen im Land beteiligt sind. Für den Bacholor-Studiengang „AI Engeneering - Künstliche Intelligenz in den Ingenieurswissenschaften“ werden die ersten 20 Studierenden immatrikuliert, wie das Wissenschaftsministerium weiter mitteilte.