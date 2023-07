Wirtschaft kommt nicht richtig in Schwung

Eine Frau hält das Bargeld für ihren Einkauf in der Hand bereit.

Magdeburg - Die Wirtschaft im Norden Sachsen-Anhalts kommt nicht richtig in Schwung. Nur fünf Prozent der Unternehmen gingen derzeit von einer Verbesserung der Lage aus, sagte der Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer, Ralf Luther, bei der Vorstellung der aktuellen Konjunkturumfrage am Mittwoch. „Die Unsicherheit in der Wirtschaft ist groß.“ Genährt werde sie durch eine nicht zu kalkulierende Preisentwicklung und eine Fülle neuer Gesetzesvorschläge. „Diese werfen zumeist mehr Fragen auf, als sie klären können“, sagte Luther. Wichtige Themen seien weiterhin die Energiepreise, eine hohe Inflation und der Fachkräftemangel.