Beim Wirtschaftswachstum schneidet Niedersachsen über dem Bundesschnitt ab. Während die gesamtdeutsche Wirtschaft leicht schrumpfte, gab es zwischen Harz und Nordseeküste ein kleines Plus. Einige Branchen legten besonders zu.

Wirtschaft in Niedersachsen verbucht 2023 Mini-Wachstum

Menschen mit vollen Einkaufstaschen gehen an den Geschäften vorbei.

Hannover - Die Wirtschaft in Niedersachsen hat sich 2023 robust gezeigt. Entgegen dem Bundestrend gab es im Land 2023 ein leichtes Wachstum, wie das Landesamt für Statistik am Donnerstag in Hannover mitteilte. Preisbereinigt stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vergangenen Jahr um 0,2 Prozent. Das war im Vergleich mit den 15 anderen Bundesländern das sechststärkste Wachstum.

Bundesweit hingegen schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt - also der Wert aller erwirtschafteten Waren und Dienstleistungen - preisbereinigt um 0,3 Prozent. In Bremen verringerte sich die Wirtschaftsleistung preisbereinigt sogar um 0,6 Prozent.

Treiber des Wachstums in Niedersachsen waren vor allem die Land- und Forstwirtschaft sowie die Fischerei. Preisbereinigt legte dieser Bereich um 1,4 Prozent zu. Das Verarbeitende Gewerbe verbuchte 1,2 Prozent Wachstum, das Baugewerbe legte um 0,9 Prozent zu.