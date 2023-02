Leipzigs Trainer Marco Rose spricht in der Pressekonferenz.

Leipzig - RB Leipzigs Trainer Marco Rose schwärmt vor dem Wiedersehen mit seinem Ex-Stürmer Erling Haaland von dessen psychischer Stärke. Am meisten bewundere er seine Mentalität, sagte Rose vor dem Achtelfinale der Champions League gegen Haaland und Manchester City. „Wenn er ein Tor sieht, ist er verrückt danach zu treffen“, sagte Rose. Der 46-Jährige trainierte den Norweger in Salzburg und Dortmund. Am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) muss er seine Mannschaft auf den Angreifer einstellen.

Nach seinem Wechsel nach England im vergangenen Sommer hat Haaland noch einmal einen Schritt nach vorn gemacht. „Er hat sein Spiel, seine Technik, seine Bewegung verbessert. Er spielt jetzt für eines der besten Teams der Welt und wird ganz sicher weltklasse“, betonte Rose. Der 22-Jährige hat bisher in insgesamt 31 Spielen für ManCity 32 Tore geschossen. Leipzig gehört zu seinen Lieblingsgegnern mit sechs Toren in vier Duellen.

Für RB-Spielmacher Emil Forsberg ist Haaland nur schwer auszurechnen. „Mental kann man sich auf so einen Spieler nicht vorbereiten. Natürlich schaut jeder, wie man ihn verteidigen kann. Aber wenn man eine Chance haben will, geht das nur als Team“, sagte der schwedische Nationalspieler.