Hannover - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat am Samstag den Christopher-Street-Day-Umzug in Hannover mitangeführt. „Niedersachsen ist ein Land, das war immer dafür, dass alle in gleichem Maße respektiert werden“, sagte Weil der Deutschen Presse-Agentur auf der Demonstration. „Wir sind ein sehr buntes Land, ein sehr vielfältiges Land.“ Deshalb sei eine Teilnahme am Christopher Street Day (CSD) nichts Besonderes, sondern gehöre dazu. An der Spitze des Umzugs lief auch der Oberbürgermeister Hannovers, Belit Onay (Grüne), mit.

Veranstaltungen des CSD sind für Samstag und Sonntag geplant. Die Polizei sprach am Samstagnachmittag nach vorläufigen Zahlen von mehr als 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Vorab hatte die Polizei angekündigt, dass es am Samstag und Sonntag erhebliche Verkehrsbehinderungen in Hannover geben werde. Autofahrer wurden gebeten, von nicht zwingend notwendigen Fahrten in Richtung Innenstadt am Samstag abzusehen.