Freyburg - Am Wochenende wird in der Innenstadt von Freyburg im Burgenlandkreis wieder das große Winzerfest gefeiert. „Seit nun mehr 90 Jahren wird in Freyburg Winzerfest gefeiert. Damals diente es dazu, dass die Winzer die Keller leeren, um Platz für die neue Ernte zu schaffen“, hieß es vom Weinbauverband Saale-Unstrut. Von diesem Freitag an bis zum Sonntag sind die Straßen gesäumt mit Marktständen. Es werden Saale-Unstrut-Wein und Sekt ausgeschenkt. Höhepunkt ist nach Angaben der Veranstalter am Sonntag die feierliche traditionelle Proklamation der neuen Gebietsweinkönigin von Saale und Unstrut und der große Festumzug.

Zu Mitteldeutschlands größtem Weinfest werde Freyburg wieder „zu einem einzigen großen Weinausschank“, betonten die Veranstalter. Auf mehreren Bühnen werden unter anderem Tanzdarbietungen, Akrobatik, Schlagermusik und Rock präsentiert. Außerdem werden mittelalterliche Handwerkskünste gezeigt.