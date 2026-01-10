Verspätungen, Ausfälle, Umwege: Das Winterwetter bringt S-Bahn und Fernverkehr in Mitteldeutschland ins Schleudern. Welche Strecken besonders betroffen sind.

Leipzig/Erfurt - Das winterliche Wetter hat erhebliche Auswirkungen auf den Bahnverkehr in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Vor allem der Knotenpunkt Erfurt sei von Schnee und Eis betroffen, wie ein Bahnsprecher auf Anfrage sagte. So seien einige Weichen wegen der eisigen Temperaturen nicht funktionsfähig.

Die Verbindungen von Erfurt nach Leipzig und Halle werden über Naumburg umgeleitet. Auch auf der Strecke Erfurt-Coburg komme es zu Verspätungen. Grund ist hier, dass die Züge wegen des Wetters langsamer als üblich unterwegs sind.

Zudem sind den Angaben zufolge alle Linien der S-Bahn Mitteldeutschland betroffen. Hier komme es zu Verzögerungen aber auch zu Ausfällen.