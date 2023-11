Dresden - Schnee und Dauerfrost: Das Winterwetter bleibt den Menschen in Sachsen in den kommenden Tage erhalten. „Es bleibt kalt und zumeist herrscht Dauerfrost. Ordentlichen Schneefall erwarten wir wieder für Freitag und Samstag“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch. Derzeit sei ganz Sachsen weiß, selbst die tiefer gelegenen Großstädte.

Die dickste Schneedecke wurde auf dem Fichtelberg mit knapp 60 Zentimetern gemessen. Trotz Schneefalls in den vergangenen Tagen sei diese wegen heftiger Sturmböen auf dem Gipfel aber nicht gewachsen betonte der Meteorologe. Es sei aber davon auszugehen, dass um den Fichtelberg herum die Schneehöhen seit Dienstag zugenommen hätten.

Die Meteorologen rechneten für die kommenden Tage mit Dauerfrost. Lediglich in den tieferen Lagen könnten die Tageswerte knapp über null Grad steigen. Autos sollten ausschließlich mit Winterreifen unterwegs sein.