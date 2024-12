Mancherorts zeigt sich das Erzgebirge weiß. Die Stadt Oberwiesenthal will in den nächsten Tagen die Wintersaison einläuten. Doch reicht der Schnee, um auch erste Pisten zu öffnen?

Vor einem Jahr bevölkerten bereits Skifahrer und Snowboarder die Pisten am Fichtelberg. Derzeit müssen sich die Wintersportler noch gedulden. (Archivbild)

Oberwiesenthal/Altenberg - Vor einem Jahr konnten Skifahrer im Erzgebirge bereits vielerorts dem Wintersport frönen, dieses Jahr müssen sie sich noch gedulden. In den nächsten Tagen gehen die Temperaturen zurück, wie es beim Deutschen Wetterdienst auf Anfrage heißt. Allerdings werden sie nur oberhalb von 600 bis 800 Metern unter null Grad liegen. Zu Wochenbeginn könnte es im Bergland etwas schneien, größere Niederschlagsmengen seien aber nicht zu erwarten. Immerhin zeigt sich der Fichtelberg schon weiß, die Meteorologen berichten dort von 15 bis 20 Zentimetern Schnee.

Auf tschechischer Seite sind bereits erste Pisten offen. So wurde am Keilberg am Freitag die Wintersaison eröffnet. Allerdings war auch dort mit der Dámská-Abfahrt zunächst nur eine von 32 Pisten freigegeben. Es könnten bald weitere hinzukommen, informierte der Betreiber auf Facebook.

Oberwiesenthal feiert „Winter-Opening“

Die Stadt Oberwiesenthal möchte nächstes Wochenende die Wintersaison einläuten. Dazu steht am Sonnabend (14.12.) eine Aprés-Ski-Party samt Feuerwerk auf dem Programm. Doch können Wintersportler dann am Fichtelberg auch ihre Skier anschnallen?

Der Chef der Fichtelberg Schwebebahn, René Lötzsch, will sich noch nicht festlegen. „Wir haben schon beschneit, das aber wieder unterbrechen müssen“, erklärt er. Ob rund um den dritten Advent Skifahren an Sachsens höchstem Berg möglich sei, hänge von den Temperaturen der nächsten Tage ab und wie viel Naturschnee es gebe. Wenn alles gut laufe, könne zumindest ein Teil des Skigebietes öffnen. Genaueres könne erst Mitte der Woche gesagt werden.

Voriges Jahr hatte das Skigebiet am Fichtelberg bereits am 6. Dezember geöffnet. Mit 10 Pisten auf einer Länge von 15,5 Kilometern ist das Areal Sachsens größtes alpines Skigebiet. Eine Schwebebahn, ein Vierer-Sessellift und vier Schlepplifte bringen dort Skifahrer hinauf auf den Berg. Zudem gibt es eine Rodelstrecke, eine Kunsteisbahn und zahlreiche Loipen und Wanderwege.

Wann geht es in Altenberg los?

Ein beliebtes Ziel für Wintersportler ist auch Altenberg im Osterzgebirge. Doch auch dort kann der Betreiber noch keinen Starttermin für das Skivergnügen nennen. „Die Pläne macht das Wetter“, sagte Betriebsleiter Manuel Püschel. Es brauche Temperaturen von etwa minus 5 Grad, damit ordentlich beschneit werden könne. Auch der Wind spiele eine Rolle. „Wenn die Bedingungen nächste Woche gut sind, können wir vielleicht bald den ersten Skilift starten.“