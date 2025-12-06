Oberhof - Wintersport kann in Thüringen am zweiten Adventswochenende nur auf Kunstschnee in Oberhof betrieben werden. Im Snowpark des bekanntesten Thüringer Wintersportortes liegen im Schnitt 40 Zentimeter Schnee, geht aus Daten des Regionalverbunds Thüringer Wald hervor. Es sei auch der Fallbachlift in Betrieb. Fast alle anderen Orte in dem Mittelgebirge sind derzeit ohne Schnee. Lediglich in der Skiarena Silbersattel lägen zehn Zentimeter verharschter Schnee, am Schneekopf seien es sechs Zentimeter.

Der Snowpark Oberhof war vor wenigen Tagen in die Saison gestartet. Es wurden insgesamt 20.000 Kubikmeter Kunstschnee auf den Fallbachhang gebracht. Zusätzlich werden nach Angaben der Betreiber 6.000 Kubikmeter Schnee in einer Lagerhalle unweit des Skihangs aufbewahrt. Dank neu installierter Solaranlagen und die Nutzung von Abwärme, die durch die Kühlung der benachbarten Rennrodelbahn entsteht, sollen die Oberhofer Wintersportanlagen energieeffizient betrieben werden.