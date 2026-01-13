weather starkbewoelkt
Im Thüringer Wald können Langläufer, Rodler und Wanderer weiterhin aktiv sein. Nach Regen besteht jedoch die Gefahr von Vereisung. Es kann zu Einschränkungen kommen.

Von dpa 13.01.2026, 08:59
Im Thüringer Wald ist Wintersport weiterhin möglich. (Archivbild)
Suhl - Im Thüringer Wald können Wintersportler weiterhin wandern, rodeln und die Langlaufskier anschnallen. Derzeit gibt es nach Angaben des Regionalverbunds Thüringer Wald knapp 450 Kilometer präparierte Langlaufstrecken. Dazu seien neun Rodelhänge präpariert. 

Die aktuelle Schneehöhe gab der Verbund mit bis zu 42 Zentimetern an. Durch Regen könne es heute jedoch zu Vereisungen kommen, sodass Einschränkungen möglich seien.