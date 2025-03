Braunbär Moritz ist im Tierpark Hexentanzplatz in Sachsen-Anhalt aus dem Winterschlaf erwacht. Das Gehege räumt er allein, da Weibchen Idun sich noch Zeit lässt. Doch das dürfte sich bald ändern.

Winterschlaf vorbei: Erster Bär in Tierpark Thale erwacht

Thale - Ein pelziger Frühlingsbote? Einer der Bären im Tierpark Hexentanzplatz in Thale (Landkreis Harz) ist aus seinem Winterschlaf erwacht. In den vergangenen Tagen hat der Braunbär namens Moritz sein Quartier verlassen und fängt langsam wieder an zu fressen - zunächst nur leichte Kost wie Salat, wie ein Sprecher des Tierparks sagte.

Wie lange Bären schlafen, ist unterschiedlich. Normalerweise liegt die Ruhephase zwischen Ende November und März. Das hänge aber auch vom Wetter ab, sagte der Sprecher. Die milden Temperaturen der letzten Tage hätten Moritz aus seinem Schlummer geholt. Sein Weibchen Idun hingegen schlafe noch, hieß es. Aber auch sie dürfte in den kommenden Tagen wieder erwachen.