Nach einem wechselhaften Mittwoch kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Donnerstag Schneefall in Berlin und Brandenburg an. Autofahrer sollten sich auf glatte Straßen einstellen.

Winterliches Wetter in Berlin und Brandenburg

Nach einem wechselhaften Mittwoch kehrt am Donnerstag in Berlin und Brandenburg der Schnee zurück. (Archivbild)

Potsdam - Der Mittwoch bringt wechselhaftes Wetter nach Berlin und Brandenburg. Am Vormittag sind noch kurze Schneeschauer möglich, ab Mittag zeigt sich zeitweise die Sonne, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Höchsttemperaturen liegen bei vier bis sechs Grad. In der Nordhälfte Brandenburgs wird es windig, mit Böen bis 60 Kilometern pro Stunde.

In der Nacht zum Donnerstag sinken die Temperaturen auf null bis minus zwei Grad, was örtlich zu Glätte führen kann. Ab Mitternacht ziehen dichte Wolken auf, und in den südlichsten Landesteilen setzt erster Schneefall ein.

Schnee am Donnerstag

Am Donnerstag kehrt der Schnee zurück: Niederschläge ziehen von Süden nach Norden über die Region, im Süden Brandenburgs meist als Regen, in Berlin und der Nordhälfte überwiegend als Schnee. Bis zum Abend erwarten Meteorologinnen und Meteorologen anhaltenden Schneefall. Die Temperaturen liegen zwischen einem Grad im Norden und bis zu sieben Grad im Süden.

Auch am Freitag bleibt es winterlich mit Schnee- und Graupelschauern bei maximal zwei Grad. Der DWD warnt zudem vor winterlichen Straßenverhältnissen. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten sowohl heute als auch in den kommenden Tagen vorsichtig sein.