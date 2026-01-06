Winterliche Straßenverhältnisse in Niedersachsen führen zu Unfällen und Einschränkungen im Bahnverkehr. Zum Schulstart gibt es in einem Kreis Unterrichts-Ausfälle - wie geht es weiter?

Hannover/Bremen - Winterliches Wetter beeinträchtigt in Niedersachsen den Verkehr auf Straßen und Schienen. Es gab Unfälle und Einschränkungen im Bahnverkehr. Zum Schulstart war aber nur ein Landkreis von Unterrichts-Ausfall betroffen.

Gegen Bäume geprallt: Zwei tödliche Unfälle

Bei einem Unfall auf dem Westschnellweg in Hannover kam ein 37 Jahre alter Autofahrer ums Leben. Eine 29-jährige Frau und ein weiterer Mann, dessen Alter auf Mitte 50 geschätzt wurde, hätten schwere Verletzungen erlitten, sagte ein Feuerwehrsprecher. Beide kamen ins Krankenhaus, der Mann war nicht ansprechbar. Der Wagen prallte im Stadtteil Stöcken aus noch ungeklärter Ursache gegen einen Baum, die drei Insassen wurden eingeklemmt.

Am Montag gab es einen tödlichen Unfall bei winterlicher Witterung auf der B1 bei Braunschweig: Ein Autofahrer kam in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab, auch sein Wagen prallte gegen einen Baum, wie es hieß. Einsatzkräfte befreiten den eingeklemmten Fahrer. Rettungsversuche blieben erfolglos, sodass der Mann noch an der Unfallstelle starb.

Unfall mit Sommereifen

Die Polizei in Oldenburg informierte über einen Unfall vom Montag, bei dem ein 28-jähriger Autofahrer mit Sommerreifen am Wagen ins Rutschen kam. Durch die Kollision mit dem Auto eines 59-Jährigen sei ein Schaden von etwa 25.000 Euro entstanden. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Beeinträchtigungen bei der Bahn

Die Deutsche Bahn informierte auf ihrer Internetseite, dass es wegen der Witterungsbedingungen wohl bis zum Freitag (9. Januar) zu Verspätungen und (Teil-)Ausfällen im Regionalverkehr in Niedersachsen und Bremen kommen könne.

Schulausfälle in Helmstedt

Im Landkreis Helmstedt fiel am Dienstag in allen allgemeinbildenden Schulen der Unterricht aus. Zuvor war der Busverkehr aufgrund der Wetterlage eingestellt worden. Einige der ersten Busse waren nach Angaben des Landkreises am frühen Morgen wegen Straßenglätte liegen geblieben. Für Mittwoch sei aber bisher regulärer Unterricht vorgesehen, hieß es weiter.

Weiter winterliches Wetter

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sorgen polare Luft und Tiefdruckeinfluss in Niedersachsen und Bremen für das echt winterliche Wetter. Für Mittwoch wird von Westen her Schneefall erwartet, der sich ausbreitet, im Westen besteht teils Gefahr von Schneeverwehungen. Die Höchstwerte sollen zwischen Minus 2 Grad im Raum Göttingen und plus 2 Grad auf den Inseln und im Emsland liegen.

An der See wird mit starkem und in Böen stürmischem Wind aus südlichen Richtungen gerechnet. Auch für Donnerstag und Freitag wird Schneefall im Nordwesten erwartet.