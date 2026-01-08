Magdeburg - Die Winterdienste in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sehen sich vor dem angekündigten Sturmtief für den Verkehr auf den Autobahnen gut gerüstet. „Morgen haben wir alles eingeplant, was geht“, sagte eine Sprecherin der Autobahn GmbH. Insgesamt stünden in den drei Bundesländern mehr als 700 Mitarbeiter bereit, um im Bedarfsfall rund um die Uhr den Winterdienst zu leisten. Die Autobahn GmbH ist für mehr als 3.000 Streckenkilometer verantwortlich.

Trotz aller Vorbereitungen appelliert die Autobahn GmbH aber auch an die Autofahrer, entsprechend vorsichtiger zu fahren. Einzelne Verkehrsteilnehmer seien auch durch die eher milden Winter der vergangenen Jahre nicht mehr so vorsichtig wie früher. Sie gerieten bei auftretenden Schneelagen schneller in gefährliche Situationen, so die Sprecherin. Daher seien angepasstes Tempo, eine entsprechende Fahrweise und vor allem Winterreifen wichtig.