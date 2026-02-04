Trotz eines Warnstreiks rollen die Streufahrzeuge, denn Fremdfirmen übernehmen den Not-Winterdienst – dennoch kommt es auf spiegelglatten Straßen zu zahlreichen Unfällen.

Hannover/Leer - Wegen des angekündigten Warnstreiks bei den landeseigenen Straßenmeistereien wird der Winterdienst auf den Landes- und Bundesstraßen heute in Niedersachsen von Fremdfirmen übernommen. Der vorab vereinbarte Notdienst funktioniere, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi auf Anfrage. „Das läuft gut, die Straßen sind auch recht gut geräumt.“ Teils seien die Straßenmeistereien zuvor am Dienstag noch extra unterwegs gewesen. Der Warnstreik sei in der Nacht zum Mittwoch wie geplant angelaufen, hieß es.

Bislang gebe es keine Probleme beim Winterdienst, sagte auch ein Sprecher der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Es gelte die Notvereinbarung. Es müsse dennoch im ganzen Land mit Einschränkungen gerechnet werden. „Es findet weiterhin ein Winterdienst statt, aber ausgeführt durch Fremdunternehmen und nicht durch landeseigenes Personal“, sagte er.

Brücken und Tunnel wegen Warnstreik gesperrt

Allerdings hat Eisregen in Niedersachsen und Bremen seit den frühen Morgenstunden zu zahlreichen Unfällen geführt. Die Polizei und die Landesbehörde appellierte angesichts der Witterungsbedingungen an Autofahrer, langsam zu fahren und großen Abstand zu anderen Fahrzeugen zu halten.

Wegen des Warnstreiks sind auch Brücken und Tunnel heute und morgen noch für den Verkehr gesperrt. Betroffen sind: