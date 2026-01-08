Autos kommen nur im Schleichtempo voran und auch zu Fuß ist der Weg mitunter beschwerlich – ist so ein Schulbetrieb überhaupt möglich?

Wenn Schnee und Glätte etwa den Weg zur Schule kaum möglich machen - können Schulen dann schließen? (Symbolbild)

Erfurt - Ob Schulen in Thüringen bei besonders heftigem Winterwinter regulär öffnen, können diese nach Absprachen selbst entscheiden. Die entsprechende Regelung dürfte angesichts der prognostizierten Witterungsverhältnisse in den kommenden Tagen zur Anwendung kommen, sagte ein Sprecher des Bildungsministeriums unter Verweis auf die Schulordnung.

Schulleitungen, Schulträger bis hin zu Schulamt gefragt

Darin heißt es, dass die Schulleitung bei außergewöhnlichen Wetterverhältnissen gegebenenfalls in Absprache mit benachbarten Schulen etwa über ein vorzeitiges Unterrichtsende entscheiden kann. Sollte des Wetters wegen der Unterricht für den gesamten Schultag ausfallen, kann auch die jeweilige Schulleitung entscheiden, aber in Absprache mit dem jeweiligen Schulträger. „Über Unterrichtsausfall für einen längeren Zeitraum entscheidet das Schulamt in Absprache mit dem jeweiligen Schulträger“, heißt es weiter.

Von Donnerstag bis zur Nacht zum Samstag kann es dem Deutschen Wetterdienst zufolge auch in Thüringen zu Schneeverwehungen kommen. Auch Sturmböen seien möglich, am Freitag etwa im Thüringer Wald.