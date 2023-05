Cottbus - Der wegen seiner Äußerungen über den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in die Kritik geratene DFB-Vize Hermann Winkler wird die mögliche Meisterehrung in der Fußball-Regionalliga Nordost vornehmen. Winkler, gleichzeitig Präsident des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes und des Sächsischen Fußballverbandes, werde trotz des Wirbels um seine Person wie geplant zum Spiel FC Energie Cottbus gegen den SV Babelsberg am Sonntag (13.00 Uhr) reisen, bestätigte der Funktionär gegenüber der „Lausitzer Rundschau“ (Donnerstag).

Hermann Winkler hatte Selenskyj am Sonntag in einem Instagram-Beitrag als „ehemaligen ukrainischen Schauspieler“ bezeichnet, ohne den Namen des ukrainischen Präsidenten zu nennen. Gleichzeitig kritisierte er in dem Beitrag die Sperrungen in Berlin aufgrund des Selenskyj-Besuches in der Hauptstadt. Der frühere CDU-Politiker Winkler hat sich für seine Äußerungen am Mittwoch bei einer Konferenz der Regional- und Landesverbandspräsidenten des Deutschen Fußball-Bundes entschuldigt. „Mein Post ist unsäglich und nicht zu rechtfertigen, es war ein Fehler und wird sich nicht wiederholen“, erklärte Winkler anschließend in einer Mitteilung des DFB.

Für Hermann Winkler ist der Besuch im Stadion der Freundschaft der erste öffentliche Auftritt nach seinen Selenskyj-Äußerungen. Energie Cottbus kann mit einem Sieg gegen den SV Babelsberg am Sonntag den Meistertitel in der Fußball-Regionalliga Nordost perfekt machen. Cottbus hat vor dem vorletzten Spieltag vier Punkte Vorsprung gegenüber Rot-Weiß Erfurt.