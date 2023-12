Magdeburg - Winfried Holthaus wird zum 1. April 2024 neuer Präsident des Oberlandesgerichts Naumburg. Der 52-jährige, der aktuell Präsident des Landgerichts Dessau-Roßlau ist, tritt dann die Nachfolge von Uwe Wegehaupt an, der im kommenden Frühjahr in den Ruhestand wechselt, wie das Justizministerium am Donnerstag in Magdeburg mitteilte. Sachsen-Anhalts Justizministerin Franziska Weidinger (CDU) überreichte die entsprechenden Urkunden, um einen nahtlosen Führungswechsel an der Spitze des höchsten Gerichts der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Sachsen-Anhalt zu ermöglichen.

„Der Präsident des Oberlandesgerichts Naumburg trägt eine besondere Verantwortung für unsere Rechtspflege und den Rechtsstaat“, so Weidinger. „In dieser Schlüsselposition sind juristische Kompetenz, Weitblick und Integrität gefragt.“