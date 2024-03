Die US-Firma Radia plant den Bau des größten Frachtflugzeugs der Welt. Mit 109 Metern Länge überragt er die Antonow An-225 Mrija, den bisherigen Spitzenreiter, deutlich. Wozu das Flugzeug gebaut wird und was bekannt ist.

Das größte Flugzeug der Welt: So soll der "Windrunner" aussehen

Boulder, Colorado. Die Rotorblätter der größten Windräder durch die Luft transportieren - das soll der "Windrunner" können. Dieser soll das größte Frachtflugzeug der Welt werden und wird vom amerikanischen Energieunternehmen Radia geplant.

Das Konzept für den Windrunner wurde am Montag per Video vom verantwortlichen US-Ingenieurbüro vorgestellt.

Das größte Flugzeug der Welt: Technische Daten des Windrunners

Mit etwa 108,5 Metern Länge ist der Windrunner nicht nur länger als ein Fußballfeld, sondern auch 24,5 Meter länger als die Antonow An-225 "Mrija", das bisher größte Flugzeug der Welt, bevor es in der Ukraine zerstört wurde. Die bekannte Boeing 747 (70,4 Meter) wird sogar um 39 Meter überragt.

Mit 24 Metern Höhe und einer, im Vergleich zur Antonow An-225, kleinen Flügelspannweite von 79,5 Metern wird der Windrunner geplant. 72 Tonnen Gewicht soll das Frachtflugzeug transportieren. Das entspricht zwei großen Rotorblättern (je bis zu 35 Tonnen) einer Windkraftanalage.

Mit 8.200 Kubikmetern besitzt der Windrunner sieben Mal mehr Frachtvolumen als die Antonow, wohingegen diese allerdings 250 Tonnen transportieren konnte.

Windrunner: Größtes Flugzeug der Welt soll ab 2027 gebaut werden

Der Windrunner soll mit eine relativ kurzen Landebahn mit rund 1.800 Metern auskommen und auch auf unbefestigten Böden starten und landen können. Um Komponenten nicht neu entwickeln zu müssen, plant Radia, eng mit Flugzeugherstellern zusammenzuarbeiten. Dadurch soll die Entwicklung nicht unnötig erschwert werden.

Haupteinsatzzweck des Flugzeugs soll zunächst der Transport von Rotorblättern sein. Allerdings überlegt Radia auch, das Flugzeug beispielsweise für militärische Zwecke oder im generellen Verkehrswesen einzusetzen. Gebaut werden soll der Windrunner ab Ende 2027.