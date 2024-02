Windiges Wetter in Thüringen

Erfurt - Am Dienstag bleibt es weiterhin windig in Thüringen. Es gibt verbreitet starke bis stürmische Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 70 Stunden pro Kilometer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen mitteilte. Im Bergland gibt es zeitweise Sturmböen.

Der Himmel ist bedeckt und es gibt gelegentlich etwas Regen bei Höchstwerten von zwölf Grad, im Bergland neun Grad.

Die Nacht zu Mittwoch bleibt bedeckt und es regnet bei Tiefstwerten von bis zu vier Grad. Weiterhin weht ein teils starker Wind mit Böen. Für das Bergland werden Sturmböen vorhergesagt.

Der Mittwoch bringt Regen und teils auch Schnee oder Schneeregen. Die Temperaturen liegen bei maximal elf Grad, im Bergland sieben Grad. Es weht ein frischer Wind mit Windböen, lokal auch stürmischen Böen. Für das Bergland kündigt der DWD Sturmböen an.