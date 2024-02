Windiger Wochenstart in Thüringen

Ein Windsack steht fast horizontal in der Luft und zeigt den Wind an.

Erfurt - Ein windiger Start in die Woche erwartet die Menschen in Thüringen. Verbreitet kann es starke bis stürmische Böen geben, im Bergland teils auch Sturmböen, teilte der Deutsche Wetterdienst am Montagmorgen mit.

Das Wetter ist wechselhaft und es regnet zeitweise. Die Temperaturen klettern auf bis zu 13 Grad, im Bergland auf bis zu neun Grad.

Die Nacht zu Dienstag ist meist stark bewölkt und örtlich gibt es etwas Regen bei Tiefsttemperaturen von bis zu fünf Grad, im Bergland bis zu zwei Grad. Es weht ein mäßiger Wind mit starken bis stürmischen Böen, in Kammlage gibt es Sturmböen.

Der Dienstag ist bedeckt und es regnet teilweise leicht. Die Höchstwerte liegen bei bis zu zwölf Grad, im Bergland bei bis zu neun Grad. Es weht ein starker Wind mit weiterhin stürmischen Böen, im Bergland mit Sturmböen.